В Ростове ожидается теплая и солнечная неделя

Наступившая неделя в Ростове будет солнечной и почти без осадков, сообщает Росгидрометцентр. С понедельника по четверг, 14-17 октября, температура воздуха днем составит от +21 до +21 °С, а ночью от +8 до +10 °С. Прогнозируется переменная облачность без осадков. В пятницу, 18 октября, немного похолодает. В дневные часы синоптики обещают +18 °С. Ожидается переменная облачность с небольшим дождем.

На выходных днем ожидается от +17 до +18°С, а ночью от +8 до +10 °С, переменная облачность. В субботу пройдет небольшой дождь.

Дарья Голякова