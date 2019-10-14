В Челябинске резко выросли продажи цифровых ТВ-приставок

В сентябре в Челябинске было продано на 103% больше телевизионных приставок, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает ритейлер «Ситилинк» по итогам проведенного анализа рынка. В компании отмечают, что рост продаж связан с тем, что 14 октября стартует последний этап перехода на цифровое вещание – полное отключение аналоговой передачи телесигнала.

Пик спроса при этом пришелся на первую неделю октября, в этот период продажи выросли втрое по сравнению с началом сентября. Челябинск занял третье место по росту спроса на ТВ-приставки среди городов, переходящих на «цифру» в финальной волне. Первые два заняли, соответственно, Санкт-Петербург и Волгоград.

По словам управляющего директора «Ситилинк» по СФО и УрФО Эдуарда Полыгалова, в целом по стране в компании оценивают спрос как умеренный. «Это связано с хорошим информированием населения, многие жители города приобретали технику заранее»,- комментирует он.