Замглавы администрации Октябрьского района скрыл сведения о доходах и имуществе

В Пензе трое сотрудников администрации Октябрьского района города привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушения законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что при предоставлении справок о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, супругов и несовершеннолетних детей заместитель главы администрации района предоставил недостоверные и неполные сведения о своих доходах и доходах супруги, о недвижимом имуществе, начальник отдела благоустройства - неполные и недостоверные сведения о доходах супруга. При этом кадровая служба районной администрации не заметила эти нарушения, проверка инициирована ею не была.

Иван Сергеев