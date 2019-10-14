Десяток иностранцев выдворят из страны после драки на новосибирском рынке

11 иностранцев, работавших на Хилокском рынке в Новосибирске, планируется выдворить из России. Об этом сообщил замначальника новосибирской полиции Олег Ольнев на совещании в понедельник.

По его словам, всего на территории рынка было «проверено 195 граждан без гражданства». «Составлено девять административных протоколов за нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую федерацию. В центр временного содержания помещено 11 человек, в отношении которых собираются материалы с целью выдворения из страны»,— сказал господин Ольнев.

Напомним, в начале октября на Хилокском рынке произошла крупная потасовка со стрельбой и поджогами автомашин. Ее участниками стали несколько десятков человек. В последующем полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213) и вымогательстве (ст. 163).

О ситуации читайте в материале “Ъ” «В стрельбе у рынка нашелся повод для ареста»

Юлия Сасевич, Илья Галагуз