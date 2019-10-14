В районах Новосибирской области ввели противопожарный режим

В Новосибирской области введен особый противопожарный режим в девяти районах, сообщил глава минприроды региона Андрей Даниленко на оперативном совещании в понедельник. По его словам, наиболее критическая ситуация отмечалась в Чулымском и Каргатском районах.

По данным МЧС, в Чулымском районе вблизи населенного пункта Секты сухая трава и камыши загорелись на площади более 900 га. «Из-за переменчивого ветра и небольшого расстояния до жилых домов пожар едва не перекинулся на населенный пункт»,— говорится в сообщении ведомства.

Глава минприроды рекомендовал ввести особый противопожарный режим в 15 районах области. Пожары происходят по вине фермеров, а также охотников и рыбаков, сказал господин Даниленко, отметив, что было задержано 13 нарушителей. «Выявите явные случаи, где виноватые на лицо. Я оформлю обращение в правоохранительные органы»,— отметил губернатор Андрей Травников на совещании.

Об ухудшении пожароопасной обстановки в Новосибирской области стало известно на прошлой неделе. На территории региона продолжают действовать 77 термических точек.

Оксана Павлова. Юлия Сасевич