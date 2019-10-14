Новым руководителем агентства по туризму стала экс-чиновница из Ярославля

Новый руководитель агентства по туризму и молодежной политике Пермского края приступит к работе 14 октября. Об этом “Ъ-Прикамье” сообщил источник, близкий к краевым властям. Как ранее писал “Ъ-Прикамье” новым руководителем агентства станет Юлия Ветошкина. До 2012 года она работала заместителем начальника управления протокола и внешних связей правительства Ярославской области. С ноября 2012 по 2016 год возглавляла агентство по туризму Ярославской области (сейчас — департамент туризма). В 2017–2018 годах значилась в должности руководителя управления туризма минкульта Московской области.

Предыдущий руководитель агентства, экс-заместитель главы администрации губернатора Пермского края Елена Соснина, по информации “Ъ-Прикамье”, покидает должность по личным причинам.