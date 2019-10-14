«Амкар» и ЦСП спорят из-за имущества стоимостью 2, 8 млн рублей

ФК "Амкар" обратился с исковым заявлением к ГКАУ "Центр спортивной подготовки Пермского края". Как следуете из информации с сайта Арбитражного суда, конкурсный управляющий клуба пытается взыскать 2,8 млн руб. В ЦСП пояснили, что иск касается спорного имущества. В рамках заключенного договора аренды между ФК "Амкар" и ЦСП у конкурсного управляющего, был запрошен детальный список передаваемого имущества и его оценки. Они были переданы конкурсным управляющим в июне 2019 года. "При повторном анализе списка возникли сомнения в принадлежности ФК "Амкар" части имущества. В результате запросов установлено, что часть имущества является муниципальной собственностью. ЦСП уведомило клуб о ничтожности договора, что повлекло подачу иска со стороны конкурсного управляющего", - отметили в ГКАУ.

Напомним, 7 ноября 2018 года Арбитражный суд Пермского края признал "Амкар" банкротом. На конец мая кредиторская задолженность клуба перед игроками и работниками превышала 497 млн руб. Представители должника общую задолженность оценивали в 540 млн руб. Весной министерство физкультуры и спорта Пермского края пыталось войти в состав кредиторов общественной организации и вернуть 543 млн руб. субсидий, выплаченных клубу из бюджета в 2017–2018 годах. В удовлетворении этих требований было отказано. В конце сентября конкурсное производство в отношении клуба было продлено до марта 2020 года.