Адвокат Дубровского заявил, что не знает о возбуждении уголовного дела в отношении клиента

Адвокат бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Рустам Курмаев заявил, что ни он, ни его клиент ничего не знают о возбуждении уголовного дела, сообщают «Ведомости».

«Мы были крайне удивлены, что какой-то адвокат, который к нам не имеет никакого отношения, дает комментарии. Я представляю и представлял ранее интересы Дубровского. До самого Трунова мы не дозвонились, но он уже "Рен-ТВ" сказал, что не является адвокатом Дубровского», – говорит господин Курмаев. По его словам, его клиента никто не вызывал для дачи пояснений. «Если уголовное дело возбуждается, то человек об этом уведомляется. Мой клиент ни о чем таком не был уведомлен. Он не скрывается, я с ним на прошлой неделе встречался в Москве»,– сказал адвокат.

Информация о возбуждении уголовного дела в отношении Бориса Дубровского появилась 13 октября: адвокат Игорь Трунов рассказала ТАСС, что экс-губернатора подозревают в злоупотреблении полномочиями с ущербом в 20 млрд руб.