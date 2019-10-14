Долю основного владельца "ЗУМК-Инжиниринг" попробуют продать за 495 млн руб.

Арбитражный управляющий Егор Непомнящий выставил на продажу 90% доли в уставном капитале ООО "ЗУМК-Инжиниринг", которые принадлежат бизнесмену Александру Поздееву. Как следует из информации ЕФРБ, стоимость начальной продажной цены доли определена в 495 млн руб. Это имущество находится в залоге у АО "РОСЭКСИМБАНК", долг господина Поздеева перед которым составляет более 255,9 млн руб. Сам господин Александр Поздеев был признан банкротом 19 июля прошлого года. В 2018 году был признан банкротом и

«ЗУМК-Инжиниринг». Предприятие строило калийный комбинат в Узбекистане. Владелец компании винит в долгах узбекскую сторону, не рассчитавшуюся с компанией. Кроме того, Александр Поздеев стал еще и обвиняемым по уголовному делу. Ему инкриминируется организация невыплаты зарплаты работникам двух подконтрольных обществ, уклонение от уплаты налогов на сумму более 20 млн руб. и вывод средств, за счет которых должна была погашаться задолженность перед ФНС. Дело рассматривается в Кировском районном суде Перми.