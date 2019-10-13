«Звезда» проиграла домашний матч

«Звезда» потерпела поражение на своем поле в 14 туре ОЛИМП-Первенства ПФЛ. На своем поле пермский футбольный клуб уступил димитровградской «Ладе». Уже на 4-й минуте матча Рустам Вазитдинов добил мяч в пустые ворота «Лады». «Звезда» повела в счёте – 1:0. После этого забивали только гости. Они сумели отличиться трижды, в итоге матч закончился со счетом 1:3. «Звезда» потерпела второе домашнее поражение в сезоне и второе поражение подряд, чем ухудшила свое турнирное положение, опустившись на 10-ое место.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Звезды» посетовал на невезение. «По игре к нашим ребятам претензий нет. Старались, но не получилось. У соперника три подхода к воротам – три гола. 100%-я реализация» - заявил Константин Парамонов.

Следующие два матча пермякам предстоит провести на выезде. 20 октября – в Новотроицке, а 26 октября – в Уфе.