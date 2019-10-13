«Парма» уступила «Енисею» на последних секундах

Баскетбольный клуб «Парма» провел первый матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ на своей арене. Соперником был красноярский «Енисей». Матч получился трудным для пермской команды. По ходку встречи «Парма» уступала 15 очков, однако в концовке сумела догнать сибиряков и даже выйти вперед в счете. Но в итоге, все же, поединок завершился победой «Енисея» 88-90.

Самым результативным игроком в составе «Пармы» стал Арнетт Моултри, который оформил дабл-дабл, записав на свой счёт 16 очков и 11 подборов.

«Несмотря на то, что в концовке матча нам не хватило удачи, считаю, что мы проиграли игру еще в первой половине из-за пассивной игры в защите. Это наглядно демонстрируют 42 очка соперника, набранных из-под нашего кольца. Во второй половине мы стали играть жестче, и отрыв уменьшился, но в итоге победа досталась гостям из Красноярска» - прокомментировал исход поединка главный тренер «ПАРМЫ» Казис Максвитис.

Это третье подряд поражение «Пармы» в чемпионате. Она так же как «Автодор» и «ЦМОКИ» не имеет побед в турнире и занимает 12 место среди 13 команд.