Комментарий на YouTube впервые набрал миллион лайков

Впервые за всю историю YouTube комментарий собрал больше миллиона лайков. Он был опубликован под клипом певицы Билли Айлиш к песне «Bad guy» пять месяцев назад.
«Я лысый парень (bald guy.— “Ъ”)»,— написал пользователь Сет Эверман. На фотографии, использованной в качестве аватара, он действительно лысый.
world record! first youtube comment ever to hit 1 million likes. we did it gamers pic.twitter.com/yubDW5mZL9— Seth Everman (@SethEverman) 12 октября 2019 г.
Напомним, в конце августа Билли Айлиш дала свой первый российский концерт в московском дворце «Мегаспорт».
О том, как прошел концерт певицы в Москве — в материале “Ъ” «Крик в спальне».
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