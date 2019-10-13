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Комментарий на YouTube впервые набрал миллион лайков

Впервые за всю историю YouTube комментарий собрал больше миллиона лайков. Он был опубликован под клипом певицы Билли Айлиш к песне «Bad guy» пять месяцев назад.

«Я лысый парень (bald guy.— “Ъ”)»,— написал пользователь Сет Эверман. На фотографии, использованной в качестве аватара, он действительно лысый.

Напомним, в конце августа Билли Айлиш дала свой первый российский концерт в московском дворце «Мегаспорт».

О том, как прошел концерт певицы в Москве — в материале “Ъ” «Крик в спальне».

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