Комментарий на YouTube впервые набрал миллион лайков

Впервые за всю историю YouTube комментарий собрал больше миллиона лайков. Он был опубликован под клипом певицы Билли Айлиш к песне «Bad guy» пять месяцев назад.

«Я лысый парень (bald guy.— “Ъ”)»,— написал пользователь Сет Эверман. На фотографии, использованной в качестве аватара, он действительно лысый.

world record! first youtube comment ever to hit 1 million likes. we did it gamers pic.twitter.com/yubDW5mZL9