Украина направил Турции ноту протеста из-за встречи депутатов Госдумы РФ от Крыма с Эрдоганом

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста Турции и пригласило посла из-за визита в страну российской делегации для встречи с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Депутаты Госдумы от Крыма Наталья Поклонская и Руслан Бальбек сегодня, 13 октября, впервые с официальным визитом посетили Турцию.

«Информация о встрече президента Эрдогана с политиками, незаконно избранными на оккупированной территории Украины, вызывает беспокойство. Украина уже направила ноту протеста Турции через эту встречу. Посла Турции в Украине приглашены в МИД»,— сообщило внешнеполитическое ведомство местному изданию «Европейская правда».

Ранее сегодня украинская прокуратура сообщила, что намерена дать оценку визиту российской делегации, состоящей из депутатов Крыма. Господин Бальбек в ответ заявил «РИА Новости», что «так называемая прокуратура» выносит свои вердикты скорее для успокоения. Госпожа Поклонская выразила надежду, что при новой власти на Украине придет «отрезвление от длительного запоя радикализма».