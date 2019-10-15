Проект поднимает класс

Рост конкуренции на рынке строительства приводит к тому, что даже в масс-маркете застройщики жилья стараются выделить свой проект из общей массы. Проще всего сделать это за счет архитектурных решений. Для жилья же премиум-класса архитектура уже давно стала неотъемлемой частью продвижения продукта. Сегодня на рынке архитектурного проектирования выделяется ряд новых тенденций, говорят эксперты.

Алексей Муравьев, директор по маркетингу ЖК «Новоселье: Городские кварталы», говорит, что сегодня на рынке архитектурного проектирования можно выделить четыре основных тренда. Во-первых, это возврат к квартальной застройке. «Она удобна, поскольку позволяет отделить общественные пространства от внутренних»,— поясняет эксперт.

Во-вторых, это отведение первых этажей выходящих на улицу домов под коммерческие помещения для магазинов, офисов, общепита. «Они естественным образом сделают улицу оживленной, поскольку она станет интересной для прохожих»,— считает господин Муравьев.

Третий тренд: возведение домов на стилобатах, в которых устроены парковки. Это позволяет убрать машины из дворов. «Это дает возможность обустроить озелененные дворы — с искусственными холмами, настоящими деревьями и малыми архитектурными формами»,— поясняет эксперт.

Игорь Ейбогин, руководитель технического департамента строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест» в Санкт-Петербурге, также считает, что в жилых комплексах все больше внимания уделяется внутридворовой территории. «Безусловный тренд — дворы-парки, использование в благоустройстве дерева и других натуральных материалов, большого количества зелени в сложном ландшафтом исполнении, в то время как внешние фасады соответствуют динамике города с его новыми формами и материалами»,— полагает эксперт.

Четвертый тренд — снижение этажности проектов. «Такая застройка позволяет избежать превращения города в каменные джунгли»,— считает господин Муравьев.

Сегодня в архитектурные бюро обращаются застройщики, у которых нет своих штатных архитекторов. И таких большинство. «Это нормально и естественно. Каждый должен заниматься своим делом: одни — придумывать идею и отвечать за ее реализацию, другие — создавать детальный план, третьи — воплощать его на стройплощадке»,— считает господин Муравьев.

Внутреннее пространство квартир тоже становится более осмысленным. «Огромные площади уходят в прошлое, проектировщики стараются сделать каждый метр максимально эффективным. Увеличенные окна и даже панорамное остекление больше не являются прерогативой только высокого класса»,— уверен господин Ейбогин.

На сторону

Господин Муравьев отмечает, что практически все застройщики обращаются в архитектурные бюро либо постоянно, либо в самом начале. «Второй случай характерен для тех застройщиков, которые имеют в штате собственный отдел архитекторов и проектировщиков. Но таких на рынке единицы»,— говорит он.

Генеральный директор ПСК Юрий Колотвин замечает, что все компании, строящие недвижимость бизнес-класса и выше, обращаются в сторонние архитектурные бюро. «Причина — в необходимости индивидуального подхода к проектированию как фасадов, так и интерьеров. Собственные архитекторы и дизайнеры вполне могут закрывать часть работ или дорабатывать базовый проект. В ряде случаев выбор обусловлен характером продажи участка, когда вместе с землей предлагается уже готовый проект с разрешением на строительство»,— отмечает господин Колотвин.

Как отмечают эксперты, сегодня стоимость разработки архитектурного проекта и ведения надзора за дальнейшим проектированием у известной студии или архитектора в среднем варьируется в пределах 500–1000 рублей за квадратный метр. Менее именитые архитекторы берут в среднем 300–500 рублей за «квадрат».

«Основная проблема — это медленный рост стоимости проектирования при увеличении ответственности, сложности архитектуры и используемого оборудования, росте требуемых темпов работ. Кроме того, сейчас рынок активно переходит на BIM-технологии, а это требует и значительных финансовых затрат, и новых кадров»,— говорит господин Ейбогин.

Цифра наступает

Сергей Хромов, генеральный директор ООО «Город-спутник Южный», с коллегой согласен и тоже полагает, что основной тенденцией рынка проектирования в ближайшее время станет рост роли цифровизации. «После многих лет экспертных обсуждений с мертвой точки сдвинулся процесс внедрения BIM-проектирования, блокчейн-технологий и цифровых моделей. Цифровое моделирование перестает быть уделом уникальных, специализированных или высотных объектов и начинает активно внедряться на "гражданском" строительстве. Реальная экономическая эффективность "цифры" становится очевидна для рынка: речь идет не только об экономии на этапах строительства и всего жизненного цикла зданий, но и о прозрачности расчетов по проекту, о качестве самого строительства»,— говорит господин Хромов.

По его мнению, цифровое моделирование станет эффективным инструментом для развития крупных территорий и реализации проектов комплексного освоения, поскольку сможет заранее предоставить инвестору информацию об экономической целесообразности осуществления инвестиций в проект.

Импортозамещение

Стоит отметить, что сегодня востребованность зарубежных архитекторов по сравнению с 2000-ми годами стала несколько меньше.

Ольга Магилина, заместитель генерального директора фи-девелоперской компании «KASKAD Недвижимость», говорит: «Лет десять-двенадцать назад нас захлестнула "мода" на сотрудничество с иностранными архитекторами и проектными бюро. И это было прекрасно, так как позволило где-то выйти на новый уровень, применить в отечественной архитектуре мировые наработки, примерить новые и нестандартные для нас идеи. Сегодня эта "мода" пошла на спад». Однако она считает, что это не означает, что для покупателя архитектура не имеет значения. Скорее наоборот. «Нынешний покупатель весьма разборчив и предъявляет все более высокие требования к недвижимости. Интересная архитектура превратилась в неотъемлемую часть успешного проекта, а иностранными или просто громкими именами уже никого не удивишь. К тому же у нас очевидно растет уровень таких специалистов внутри страны»,— полагает госпожа Магилина.

Анзор Берсиров, руководитель проектов комплексного освоения территории компании «Строительный трест», отмечает, что все зарубежные зодчие заключают контракты в иностранной валюте, поэтому после 2014 года, когда курс евро и доллара вырос почти вдвое, сотрудничество с именитыми архитекторами стало обходиться бизнесу в два раза дороже. Девелоперы отказались от такой практики, поскольку это перестало быть экономически оправданным. «Тем более что для подавляющего большинства покупателей имя архитектора их дома действительно не имеет особого значения. Лет десять назад у экспатов, работающих в России и проектирующих дома, было иное, более свежее видение архитектуры. Сегодня на отечественном рынке можно найти много молодых и современных студий со своим авторским почерком. При этом продолжают успешно работать те студии, которые являются полноценными филиалами зарубежных архитектурных бюро — как правило, скандинавских»,— замечает господин Берсиров.

Игорь Ейбогин тоже полагает, что из зарубежных архитекторов прочнее всего на рынке закрепились специалисты из Скандинавии: «Архитектура по-прежнему имеет значение, особенно в проектах высокого класса. При этом мы видим, что компании стали чаще приглашать к сотрудничеству отечественных авторов или скандинавских специалистов, архитектура которых близка нам и визуально, и по требованиям к проектированию. Установка на то, что "европейское" априори лучше, уходит. Покупатель учится ценить качество независимо от марки».

Алексей Муравьев полагает, что о сотрудничестве с именитыми архитекторами некоторые девелоперы говорили для того, чтобы выделиться на фоне конкурентов и повысить стоимость квадратного метра. «Продолжалось это до тех пор, пока не стало ясно, что зарубежные не лучше отечественных, а стоят дороже. Клиенту важно качество проекта: место, где строится комплекс; его внешний вид; эргономичность планировок; общий комфорт, на который влияет высотность домов; благоустройство дворов и так далее. Имя автора проекта — меньше всего»,— настаивает господин Муравьев.

Как в ресторане

Юрий Колотвин сравнивает сегодняшнюю ситуацию на рынке архитектурного проектирования с ресторанной сферой. «Там одно время было очень модно рассказывать про именитых шефов и делать упор на специалистов из-за границы. Как и в высокой кухне, в строительстве фактор автора не стал определяющим: людям либо нравятся фасады и планировки, либо нет. Плюс услуги лучших в своем деле иностранцев далеко не дешевы, а отечественные архитекторы повысили качество своих работ в последние годы»,— говорит он.

Андрей Назаров, генеральный директор АО «ИТМО Хайпарк», резюмирует: «Репутация и хорошее портфолио проектировщика по-прежнему очень важны для любого заказчика, заинтересованного в строительстве высококлассного объекта. Но экономика проектов стала намного сложнее, звездное архитектурное бюро в кейсе проекта не добавляет ему в потоке клиентов и итоговой маржинальности. При прочих равных девелоперы предпочтут добротного российского проектировщика. Оптимальным мне представляется путь выбора проектировщика через открытый конкурс. Если он международный — тем лучше. Именно такой подход позволяет собрать весь спектр потенциальных идей работы с территорией и визуального концепта застройки. И в итоге выбрать наиболее подходящий».

Олег Привалов