Дело экс-депутата заксобрания Челябинской области о хищениях у «Роскосмоса» передано в суд

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении 330 млн руб. у госкорпорации «Роскосмос», одним из фигурантов которого является бывший депутат законодательного собрания Челябинской области и экс-гендиректор АО «Златмаш» Сергей Лемешевский. Материалы переданы в Химкинский городской суд, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Ивана Тучкова.

По версии следствия, Сергей Лемешевский, являясь гендиректором НПО имени Лавочкина (входит в госкорпорацию «Роскосмос»), а также руководитель дирекции правового обеспечения предприятия Екатерина Аверьянова и глава адвокатской конторы «Третьяков и партнеры» Игорь Третьяков похитили 332,5 млн руб. путем необоснованных выплат адвокатскому бюро «Третьяков и партнеры». Юридические услуги, за которые перечислялись деньги, оказывались штатными сотрудниками юридического отдела НПО. Фигуранты дела, обвиняемые по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору), сами вину не признают.

Господин Лемешевский был гендиректором Златоустовского машиностроительного завода с 2005 по 2015 годы. С 2006-го по 2015-й он также был депутатом заксобрания Челябинской области.