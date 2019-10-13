Короткий метр замахнулся на больших героев

Фильмы о героических поступках обычных людей — в столице пройдет международный фестиваль короткометражного кино Shnit. Фестиваль открывается 17 октября и продлится десять дней. Одновременно с Москвой лучшие короткометражки посмотрят еще в шести крупных городах на четырех континентах — в Буэнос-Айресе, Гонконге, Кейптауне, Каире, Сан-Хосе и Бангкоке. Российский Shnit покажут в сети кинотеатров «Москино», а также в музее современного искусства «Гараж». Какие фильмы зритель увидит в этом году?

Проблема превосходства одной расы над другой, положение женщин в мире, сексуальность и инклюзия — на фестивале Shnit немало картин на социальные и политические темы. Более сотни короткометражек от режиссеров из Индии, Катара, Исландии, Норвегии и других стран собрались в 22 сборника. Каждому такому блоку придумали соответствующий цвет, отражающий общую авторскую мысль. Уже во второй день программы режиссеры из Нидерландов и Канады предлагают порассуждать на темы беспомощности и смерти.

В последний день фестиваля покажут короткий метр «Конец линии» о новой роли человека, где главную роль исполнила звезда сериала «Теория большого взрыва» Саймон Хелберг, отмечает директор московской площадки фестиваля Shnit Татьяна Ивкина: «В международном и национальном конкурсе есть анимация, есть и документальные фильмы, и экспериментальные. В основном покажут художественные. Little & Short — блок детской анимации, один из фильмов в этой программе получил «Оскар» как лучший анимационный фильм. Тематика этого года общая — super heroes. Это не Человек-паук или Железный человек, это истории простых людей и их жизненные ситуации, в которых они проявляют себя как супер-герои: спасают либо мир, либо себя».

В этом году на Shnit покажут несколько оскаровских номинантов, например, короткометражку «Один маленький шаг» американского режиссера Эндрю Чесворта, а также кинокартину «Кожа» Гая Наттива, которая в этом году получила статуэтку киноакадемии как лучший игровой короткометражный фильм. Израильский режиссер поднял проблему расовой неприязни, из-за которой две банды ожесточенно борются друг с другом.

В последние годы короткометражки становятся все более значимыми для индустрии, уверен редактор портала Кинотеатр.Ру и журнала «Искусство кино» Алексей Филиппов: «Короткий и средний метр считаются ученической единицей фильма, с которой все режиссеры стартовали. Прежде чем снимать большую историю, нужно разобраться, какой у тебя киноязык. Сейчас в российском сегменте настоящая жизнь кино происходит в прокате. Появляются сборники с короткометражками. Иногда короткие истории перерастают в полный метр, например, “Франкенвини” Тима Бертона».

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Четыре блока на фестивале Shnit уделили российскому короткому метру. Лучшую работу выберут в столице в последний день фестиваля. В шорт-лист конкурса попала и короткометражка Михаила Местецкого. Известный широкой публике как сценарист фильмов «Легенда № 17» и «Хороший мальчик», режиссер представляет работу «Одна историческая ошибка». В разговоре с “Ъ FM” Местецкий отметил, что картины небольшой длительности сейчас могут приносить авторам серьезный доход при небольших затратах: «В полном метре очень сложно позволить себе такую наглость как переплетать сцены, где реплики из одних сцен будут ответом на реплики из других. Эксперименты монтажные, драматургические — это все стоит миллионы. В полном метре ты очень зависишь от продюсера. Короткометражка же может стоить как миллион долларов, так и три копейки».

Если лучшую российскую короткометражку назовут в Москве, то лауреата главного конкурса фестиваля Shnit выберет международное жюри в Нью-Йорке. Среди претендентов — кенийский фильм «Десятина и приношение» про пастора-мошенника, работа британского производства «Пятнадцать» о кибербуллинге, а также израильская картина «Лунные капли» — история про технологические эксперименты. Все эти фильмы покажут и в московских кинотеатрах 18-20 октября. Фильмы из международной программы фестиваля Shnit можно будет посмотреть на языке оригинала с русскими субтитрами. Цены на билеты начинаются от 300 руб.

Сергей Гусев, Ольга Сергиенко