20 октября в день векового юбилея Мустая Карима телеканал «Россия» покажет документальный фильм про народного поэта

12 октября в 19:00 в Малом театре состоится торжественный вечер в честь 100-летия народного поэта Республики Башкортостан Мустая Карима.

В программе вечера – премьера документального фильма «Мустай» кинокомпании «Мастерская» Саиды Медведевой.

В создании картины приняли участие российские деятели культуры и искусства, артисты театра и кино, среди которых Владимир Спиваков, Никита Михалков, Сергей Безруков, Чулпан Хаматова и многие другие. Продолжительность фильма – 60 минут. Премьера картины приурочена к 100-летию Мустая Карима.

20 октября, в день векового юбилея писателя, фильм «Мустай» покажут на телеканале «Россия 1».

Мустай Карим — классик многонациональной советской и российской литературы, поэт, писатель, драматург, публицист, выдающийся общественный деятель. Автор более ста поэтических и прозаических сборников, свыше 10 драматических произведений.

Мустафа Сафич Каримов родился 20 октября 1919 года в селе Кляшево Уфимской губернии (ныне — Чишминский район Республики Башкортостан) в крестьянской семье. Первый сборник его юношеских стихов «Отряд тронулся» увидел свет в 1938 году. В 1941 году выпускник Башкирского государственного университета Мустафа Каримов в звании младшего лейтенанта был направлен на обучение в военное училище связи. Его автобиографическое стихотворение «Товарищи, я ухожу на фронт!» стало в отечественной литературе примером беззаветного служения Родине.

На фронте Мустай Карим написал три книги стихов и поэм. После тяжелого ранения он вернулся на передовую в качестве корреспондента фронтовых газет. Мустай Карим встретил Победу в Вене, закончив войну в звании капитана. Был награждён боевыми орденами — Красной звезды и Отечественной войны II степени — и медалями.

После Великой Отечественной войны уже зрелым и признанным поэтом Мустай Карим продолжил свой литературный труд, совмещая его с общественной и государственной деятельностью: работал в Союзе писателей СССР и РСФСР, в комитете по Ленинским премиям, возглавлял Союз писателей Башкирской АССР и внёс огромный вклад в воспитание нового поколения молодых литераторов Башкортостана.

В 1954 году Мустай Карим написал известное стихотворение «Не русский я, но россиянин». Эти строки стали формулой самоидентификации для представителей народов многонациональной России.

Мустай Карим — основоположник современной башкирской литературы. Его творчество, адресованное и взрослым, и детям, пронизано светлыми идеалами гуманизма, доброты и дружбы.

Именем Мустая Карима названы улицы в Москве, Алматы, Казани, Уфе, а также во многих населённых пунктах Башкортостана. Имя поэта носит Национальный молодёжный театр Республики Башкортостан, Башкирская гимназия № 158 и средняя общеобразовательная школа в селе Кляшево.

Мемориальные доски Мустаю Кариму установлены на доме на улице Энгельса в Уфе, в котором с 1999 по 2005 год жил поэт, а также на фасаде главного корпуса Башкирского государственного университета, где он учился.

В 2013 году в Уфе на площади, носящей имя поэта, открыт памятник Мустаю Кариму. Автор памятника — академик Российской академии художеств, народный художник Российской Федерации Андрей Ковальчук.

В 2017 году открыта творческая мастерская имени Мустая Карима — центр по изучению башкирского языка и литературы в Башкирском государственном университете.

В 2019 году по результатам всенародного голосования в рамках конкурса «Великие имена России» имя Мустая Карима присвоено Международному аэропорту Уфа.

В честь 100-летия со дня рождения Мустая Карима в почтовое обращение вышла марка с изображением писателя, а Центробанк Российской Федерации выпустил в обращение памятную серебряную монету.

В сентябре 2019 года на воду был спущен новейший круизный лайнер «Мустай Карим» — четырёхпалубный теплоход проекта PV300, построенный в Нижнем Новгороде на заводе «Красное Сормово».

В сентябре 2019 года в широкий прокат вышел художественный фильм «Сестрёнка» по повести Мустая Карима «Радость нашего дома». Фильм снят кинокомпанией «Мотор Фильм Студия» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Фонда имени Мустая Карима.

Показы «Сестрёнки» состоялись в рамках кинофестивалей в Санкт-Петербурге, Плёсе, Ялте, Светлогорске, Выборге, Волоколамске, Смоленске, Великом Новгороде, Тюмени и под Туапсе. Фильм получил гран-при IV Ялтинского Международного кинофестиваля «Евразийский мост», приз зрительских симпатий и диплом III степени на XXIII Всероссийском фестивале визуальных искусств во Всероссийском детском центре «Орлёнок», приз зрительских симпатий на XVI Международном фестивале военно-патриотического фильма «Волоколамский рубеж», приз за лучший полнометражный игровой фильм на VI Международном фестивале детского и семейного кино «Ноль Плюс».

В настоящее время компания Walt Disney продолжает прокат картины в российских кинотеатрах.