Юговской молкомбинат инвестирует 1 млрд руб. в производство сыра

ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» (входит в группу Нытвенского молзавода) начало расширение производства. В рамках работ уже запущена линия сушки, которая позволит увеличить переработку молока до 1100 тонн в сутки. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщил гендиректор комбината Сергей Хазов.

Еще одна линия по производству сыра будет запущена в декабре, она позволит перерабатывать 500 тонн молока в сутки и изготавливать 50 тонн сыра, который реализуется в Пермском крае и России.

Инвестиции в расширение составляют порядка 1 млрд руб. Кредитные линии открыты в Сбербанке и ВТБ.

Юговской комбинат молочных продуктов считается крупнейшим переработчиком молока в Прикамье. Комбинат производит сыры, спреды, сыворотку, масло сметанные и творожные продукты. По итогам 2018 года комбинат увеличил выручку с 4,6 млрд руб. до 6,7 млрд руб. и чистую прибыль — с 325 млн руб. до 479 млн руб.