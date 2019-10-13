Краевой министр связи предложил создавать технопарки в муниципалитетах

Министр информационного развития и связи Пермского края Игорь Никитин на стратегической сессии координационного совета по развитию цифровой экономики Пермского края предложил развивать технопарки не только в Перми, но и в муниципалитетах Прикамья. «Есть Березники, Соликамск, Кудымкар. Там такие же ребята и девчонки, которые хотят и могут работать. Сейчас они для этого должны приехать в Перми и жить тут. Но что мешает им жить в своих городах и приносить пользу Пермскому краю?»— заявил министр.

Сейчас в Пермском крае действуют два технопарка в сфере высоких технологий — ООО «Морион Диджитал» и ООО «Технопарк Пермь». «В свое время были опасения, что технопарки станут инфраструктурными, индустриальными, пустыми памятниками, где мы посадим государственные органы, чтобы хоть как-то занять эти площади. Но оказалось, что в технопарках просто нет места, где можно разместиться. Пока здесь работают только IT-шники»,— отметил Игорь Никитин.