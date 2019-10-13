Совладельцем завода по производству одноразовой посуды был бывший моторостроитель

ООО «Упакс-Юнити» сообщило об изменении состава участников. По данным «СПАРК-Интерфакс», с 10 октября в числе совладельцев ООО с долей в 1,8% оказался Семен Лиссер. Одновременно свою долю снизила совладелица компании Ольга Болдачева — до 18,2%.

Господин Лиссер в 1990-е годы входил в советы директоров предприятий холдинга «Пермские моторы», занимался заводской недвижимостью (на посту гендиректора «Недвижимость-ПМ»). В последнее время был совладельцем одной из компаний ГК «ПМД» — ИК «Развитие».

«Упакс-Юнити» входит в пятерку крупнейших производителей упаковки в Российской Федерации. Для производства одноразовой посуды и упаковки компания использует пищевой полипропилен. Выручка ООО, по данным «СПАРК-Интерфакс», в 2018 году составила 1,2 млрд руб., чистая прибыль — 72 млн руб.

По 25% ООО «Упакс-Юнити» принадлежит бывшему главе города Перми Аркадию Каменеву, гендиректору ООО Александру Долгополову и Олегу Коломейцеву.

В конце 2018 года проект «Упакс-Юнити» по строительству линии производства упаковки для пищевых продуктов получил статус приоритетного. Новое производство компании включает автоматизированную линию глубокой переработки полиэтилентерефталата (ПЭТ-пластика) и производства жесткой упаковки для пищевых продуктов. Всего в реализацию проекта ООО «Упакс-Юнити» намерено инвестировать 1,2 млрд руб.