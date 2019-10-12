Николай Коляда раздал деньги молодым драматургам

Екатеринбургский драматург Николай Коляда опубликовал победители конкурса «Евразия-2019». Его уже 17 лет проводит «Коляда-Театр», чтобы поддержать молодых драматургов. Победители получат денежные премии и дипломы.

Но главное, как говорится на сайте конкурса, он стимулирует создание интересных пьес, помогает открыть новых авторов театрам России, стран СНГ и дальнего зарубежья, привлекает к ним внимание, поддерживает финансово самых талантливых и перспективных драматургов.

Список победителей в этом году в четырех номинациях:

«Пьеса для большой сцены»

Первое место – Мария Малухина «Барбетт одевается» (25 тыс. руб., памятный знак «Евразия» и диплом).

Второе место – Дарья Верясова «Ближние» (15 тыс. руб. и диплом).

Третье место – Игорь Нестеров «Хозяйка спиртоцистерны» (10 тыс. руб. и диплом).

«Пьеса для детского театра»

Первое место – Саш Тюжин, Игорь Витренко «Дикий джунгулс» (25 тыс. руб., памятный знак «Евразия» и диплом).

Второе место – Антон Барышников «Сыр и книги, или Как король с королевой перестали ссориться» (15 тыс. руб. и диплом).

Третье место – Арина Чунаева «Мия и дракон» (10 тыс. руб. и диплом).

«Пьеса для камерной сцены»

Первое место – Татьяна Набродова «Нежный идол» (25 тыс. руб., памятный знак «Евразия» и диплом).

Второе место – Ришат Мухтаров «Протест» (15 тыс. руб. и диплом).

Третье место – Александр Ячменев «Знакомьтесь, мой жених» (10 тыс. руб. и диплом).

«Новая уральская драма»

Первое место – Роман Козырчиков «Тихий свет» (25 тыс. руб., памятный знак «Евразия» и диплом).

Второе место – Алексей Синяев «Взломанный» (15 тыс. руб. и диплом).

Третье место – Оксана Бродовикова «День аиста» (10 тыс. руб. и диплом).

Вручение премий состоится 10 ноября 2019 года в рамках финальных торжеств фестиваля современной драматургии «Коляда-Plays» в Екатеринбурге.