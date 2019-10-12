«Звезда 2005» вышла в финал кубка страны

Женский футбольный клуб из Перми «Звезда 2005» продолжит борьбу за почетный трофей в решающем матче. По итогам двухраундного противостояния с чемпионом страны столичным «ЦСКА» пермячки оказались сильнее соперника. Вначале в первом поединке в Москве «Звезда 2005» праздновала победу 2-1, а в ответном встрече в Перми команды сыграли вничью 0-0. Таким образом, в 9-ый раз за свою историю пермский клуб будет бороться за почетный трофей в финале турнира. Соперником будут футболистки «Кубаночки» сумевшие обыграть в полуфинале столичный «Локомотив». Решающий матч состоится на стадионе "Юность" города Армавир Краснодарского края 2 ноября.

Кубок России – ежегодное соревнование, в котором в обязательном порядке принимают участие профессиональные клубы Высшего дивизиона чемпионата России, и в добровольном – команды первого и второго дивизионов, а так же не входящие в структуру чемпионатов среди женских команд, но соблюдающие и выполняющие нормы ФИФА, УЕФА и РФС.

Трофей разыгрывается с 1992 года. За 26 прошедших сезонов чаще всего Кубок доставался несуществующей ныне воронежской "Энергии" - 7 раз. Шесть раз трофей покорялся его действующему обладателю - пермской "Звезде-2005", 5 раз - подмосковной "Россиянке".