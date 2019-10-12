Подозреваемый в убийстве ребенка в Саратове заключен под стражу

Подозреваемый в убийстве девятилетней Елизаветы Киселевой 35-летний житель Саратова Михаил Туватин заключен под стражу. Такое решение по ходатайству следственных органов сегодня принял суд.

Расследование уголовного дела по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) ведется с привлечением следователей центрального аппарата СКР.

Напомним, тело девочки было обнаружено в ночь на 11 октября в гаражах микрорайона СХИ. Она пропала утром 9 октября по дороге в школу, которая проходила через гаражный массив. Около двух тыс. человек искали ребенка двое суток.

Подозреваемый в ее убийстве Михаил Туватин был задержан 10 октября. Известно, что ранее он был неоднократно судим, в том числе за половые преступления. Он дал признательные показания.

Марина Ковалева