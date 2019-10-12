Группа «Кино» даст два концерта в 2020 году

Группа «Кино» спустя 30 лет после распада даст два двухчасовых концерта в Москве и Санкт-Петербурге. Выступления пройдут 31 октября 2020 года в петербургском Ледовом дворце и 21 ноября 2020 года на столичной «ВТБ Арене». Билеты поступят в продажу 31 октября 2019 года.

Анонс концертов опубликован на YouTube-канале группы. Согласно тизеру, на концертах прозвучит голос Виктора Цоя, «оцифрованный с оригинальных многоканальных записей». Также выступят гитарист «Кино» Юрий Каспарян и басисты разных лет Александр Титов и Игорь Тихомиров. Продюсером выступлений станет сын Виктора Цоя Александр.

Группа «Кино» была основана в 1982 году Виктором Цоем. Он погиб 15 августа 1990 года в автомобильной аварии в возрасте 28 лет. Музыкант возвращался с рыбалки в Латвии, не справился с управлением и столкнулся с автобусом. После этого группа «Кино» прекратила существование.