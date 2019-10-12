Проезд по платной трассе «Москва - Петербург» подешевеет

С 14 октября проезд по платным участкам трассы М-11 «Москва – Петербург» подешевеет. Снижение стоимости проезда связано с сезонностью.

Как сообщает ТАСС, с понедельника на магистрали будет действовать тариф, кой был до 15 апреля текущего года.

Напомним, скоростная автомобильная дорога «М-11 Москва – Санкт-Петербург» пройдет от МКАДа до примыкания к КАД Петербурга. Ее общая протяженность составит 669 км. Полностью открыть новую трассу планируется в текущем году. В августе были завершены работы на участке от города Тосно в Ленобласти до деревни Мясной Бор в Новгородской области.