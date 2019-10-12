На разбившемся в Демократической Республике Конго Ан-72 были двое россиян

На борту самолета Ан-72, разбившегося 11 октября в Демократической Республике Конго (ДРК), было двое россиян. По данным посольства РФ в ДРК, речь идет о мужчинах 61 и 64 лет, они были пилотами. В диппредставительстве добавили, что поисково-спасательные работы продолжаются.

Пресс-атташе посольства РФ в ДРК Наталья Кононова сказала ТАСС, что «никто еще не найден». «Трудность поисковых работ связана с тем, что самолет потерпел крушение в джунглях, в труднодоступной местности»,— рассказала дипломат.

На борту самолета находились восемь человек, в том числе сотрудники администрации президента страны Феликса Чисекеди и его личный водитель. Как сообщили в Управлении гражданской авиации ДРК, самолет осуществлял логистическую поддержку перемещениям президента. Ан-72 летел из Гома в столицу государства Киншасу. Причины аварии не установлены.