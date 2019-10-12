В Тамбове открылась девятая Покровская ярмарка

В центре Тамбова официально открылась девятая международная Покровская ярмарка, мероприятия которой проходят с 11 по 13 октября. В этом году в ней принимают участие представители 49 регионов России, а также девять зарубежных делегаций.

В ходе открытия глава региона Александр Никитин заявил, что ежегодная ярмарка «стала жемчужинкой международного значения». После него выступили три посла. Представитель Франции напомнила о второй мировой войне и рассказала, что делегация привезла на ярмарку «сливовую настойку, которая придется по вкусу любителям превосходного самогона». Посол Японии заявил о предстоящем межрегиональном обмене между двумя государствами, в котором может поучаствовать Тамбовская область, а представитель Болгарии похвастался участием в ярмарке в восьмой раз. Завершилось официальное открытие выступлением Наталии Макаревич, с 16 сентября возглавляющей Тамбов: под гитарный аккомпанемент она спела бардовскую песню «Как здорово» Олега Митяева.

Олег Мухин