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В Талицком районе в ДТП погибли три человека

В Свердловской области на 18 километре дороги Горбуново — Байкалово — Ирбит произошло ДТП с тремя погибшими. По данным Е1.ru, ДТП произошло в ночь с 11 на 12 октября.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-21093 двигался со стороны Байкалово в Талицу, не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение. Затем машина опрокинулась и загорелась. Два пассажира и водитель, находившиеся в автомобиле, сгорели.

Сейчас устанавливаются личности погибших и проводится проверка по факту ДТП.

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