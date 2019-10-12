Высокопоставленного тюменского силовика проверят по жалобе на коррупцию

Главное управление собственной безопасности МВД России проводит проверку по фактам коррупции в отношении начальника части оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД по Тюменской области Евгения Мокроусова, пишет Ura.ru. По информации издания, проверка проводится по жалобе депутата Тобольского района Рината Урамаева.

В документе он обвинил Евгения Мокроусова в наличии коррупционных связей с директором автошколы АНО ПО «Тобольская автошкола ВОА» Тимуром Набиевым. По его словам, полицейский якобы рассказал управленцу, как избежать ответственности по уголовному делу о незаконной выдаче водительских удостоверений.

Кроме того, по данным депутата, Евгений Мокроусов якобы оказал влияние на экс-руководителя тюменской ГИБДД Михаила Киселева, чтобы его дочь избежала ответственности за вождение в нетрезвом виде.