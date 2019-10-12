Пермьстат: средний возраст жителей Пермского края составил 39,2 года

По данным Пермьстата, численность постоянного населения Пермского края на 1 января 2019 года составила 2,6 млн человек, в том числе городского — 1,9 млн человек, сельского — 630 тыс. человек. За минувший год население края сократилось более чем на 12 тыс. человек — как за счет естественной убыли, так и из-за миграционного оттока.

В Прикамье фиксируется значительное превышение численности женщин (1,4 млн) над численностью мужчин (1,1 млн). Заметное и устойчивое преобладание лиц женского пола над мужским отмечается с 36-летнего возраста, и связано оно с более высокой смертностью мужчин.

Современную возрастную структуру населения края в соответствии с классификацией ООН следует считать демографически старой, так как доля населения в возрасте 65 лет и старше составляет 14,4%, что в два раза превышает установленный ООН показатель. К началу 2019 года в Прикамье численность людей пенсионного возраста составляла 658 тыс. человек, это на 23,7% (или на 126 тыс. человек) больше, чем детей и подростков до 16 лет.

Средний возраст жителей Пермского края на 1 января 2019 года составил 39,2 года, в том числе средний возраст мужчин — 36,2 года, женщин — 41,7 года.