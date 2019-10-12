УЗПМ увеличил выручку за год более чем в два раза

ООО «Уральский завод противогололедных материалов» в 2018 году увеличило выручку до 1,9 млрд руб., свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс». Годом ранее выручка УЗМП составила 813 млн руб. Чистая прибыль выросла в три раза — с 10 млн до 31 млн руб.

ООО входит в ГК «УЗПМ». Группа занимается разработкой, производством и поставкой эффективных и экологически безопасных противогололедных материалов в РФ. Продукция УЗПМ применяется более чем в 30 регионах России. 66,7% ООО принадлежит Андрею Бабикову, 33% — Халэфу Гильфанову.