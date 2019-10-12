Автосалон «Экс-Авто» на Елькина не заинтересовал покупателей

Конкурсный управляющий ООО «Экс-Авто» Мария Булатова сообщила вчера о торгах по продаже последнего крупного актива обанкротившегося в 2015 году дилера — комплекса на ул. Елькина в Перми. Лот реализовывается методом публичного предложения, имущество обременено залогом в пользу Сбербанка. Общая стоимость лота — 113 млн руб., конечная цена — 94 млн руб. Заявки принимались до 2 октября. В связи с отсутствием заявок торги признаны несостоявшимися.

В состав лота входили трехэтажное здание по ул. Елькина, 14 (площадь 9,4 тыс. кв. м), нежилое одноэтажное здание (380 кв. м), право аренды земельного участка, оборудование газовой котельной и насос. Это были уже третьи публичные торги по данному лоту.

Напомним, холдинг «Экс-Авто» был крупнейшим дилером марки «АвтоВАЗ» в Перми. В портфеле компании, кроме «АвтоВАЗа», было 12 брендов. 16 октября 2015 года в отношении общества было введено конкурсное наблюдение, которое в апреле 2016 года было продлено на шесть месяцев. Сумма требований кредиторов составляла 1,748 млрд руб. Позднее наблюдение было введено и в отношении гендиректора холдинга Алексея Ярушина. Тогда его задолженность составляла более 44 млн руб. На момент банкротства автохолдинг обладал более чем десятью автосалонами в Перми, Березниках и Чусовом.