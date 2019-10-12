Двое детей и трое взрослых погибли в результате пожара в бурятском поселке

В результате пожара в жилом доме в поселке Саган-Нур в Бурятии погибли пять человек, двое из которых дети, говорится в сообщении регионального управления МЧС РФ. По предварительной информации, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.

Ведомство сообщило, что пожар произошел в пятиэтажном доме поздно ночью. У моменту прибытия спасателей, 22 человека смогли самостоятельно эвакуироваться из дома. «При тушении пожара обнаружены пятеро погибших, в том числе двое детей. К сожалению, проведенные реанимационные мероприятия работникам скорой медицинской помощи, результата не дали»,— отмечено в сообщении.

На месте работает психолог МЧС России, начальник главного управления МЧС России по республике Александр Марков, дознаватели отдела надзорной деятельности, специалисты испытательной пожарной лаборатории и следственные органы по выяснению причин пожара и гибели людей.