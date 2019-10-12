«РИА Новости» узнало о переносе испытательного пуска тяжелой ракеты «Ангары-А5» на 2020 год

Испытательный пуск новой российской тяжелой ракеты «Ангара-А5» с космодрома Плесецк отложен на 2020 год с конца 2019 года, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на два источника в ракетно-космической отрасли. По словам одного из них, подготовить ракету к пуску до конца года могут просто не успеть.

Госкорпорация «Роскосмос» не стала комментировать информацию о переносе старта, но отметила, что является производителем тяжелой ракеты, а пуском занимается Минобороны. Агентство не располагает комментарием военного ведомства.

«РИА Новости» напомнило, что это уже пятый перенос пуска «Ангары». Он сдвигается ежегодно начиная с 2015 года.

Как ранее заявляли в «Роскосмосе», «Ангара-5» должна заменить тяжелую ракету «Протон-М» и обеспечить России «гарантированный доступ в космос с российской территории любых существующих в настоящее время полезных нагрузок на разные орбиты».

О стратегии России в космосе на ближайшие десять лет — в материале “Ъ” «Полеты во сне и на Луну».