Судебный процесс по «Конкорду» Пригожина начнется в США в апреле

Судебный процесс по делу российской компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» Евгения Пригожина, обвиняемой во вмешательство в президентские выборы в США 2016 года, начнется 6 апреля 2020 года, сообщил ТАСС со ссылкой на график рассмотрения дела в базе данных федерального суда столичного округа Колумбия.

Чем известен Евгений Пригожин Читать далее

Напомним, обвинения во вмешательство были предъявлены в феврале 2018 года 13 гражданам и трем российским компаниям — «Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Конкорд кейтеринг», а также связанному с господином Пригожиным Агентству интернет-исследований — известному как «фабрика троллей».

Евгений Пригожин является владельцем и совладельцем ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг» и ООО «Конкордменеджмент», генеральным директором ООО «Комбинат питания "Конкорд"». Господин Пригожин с 2014 года был включен США в санкционный список «ближнего круга президента Путина», он считается владельцем так называемой фабрики троллей, созданной в 2013 году в Санкт-Петербурге для генерирования провластных комментариев и постов в соцсетях, которая, по версии властей США, осуществляла кампании в социальных сетях по вмешательству в американские выборы.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Вмешательство в американские выборы подвели под восемь статей».