Тариф пошел в мусор

Краевой суд отменил тариф регионального оператора по обращению с ТКО — ПКГУП «Теплоэнерго». По мнению пермских ТСЖ, тариф экономически необоснован и содержит непрофильные расходы. С позицией истцов согласилась краевая прокуратура. В правительстве региона, напротив, считают тариф обоснованным. Однако основной цели — перехода к расчету платы за обращение с ТКО в многоквартирных домах по количеству человек, а не по площади квартиры истцам добиться не удалось.



Сегодня Пермский краевой суд рассмотрел иск общественника Дениса Галицкого и ряда пермских ТСЖ к Региональной службе по тарифам Пермского края (РСТ). Господин Галицкий требовал унифицировать расчетные единицы, используемые при определении норматива накопления твердых коммунальных отходов (ТКО). Сейчас для многоквартирных домов норматив рассчитывается исходя из общей площади квартиры, а для индивидуальных домов — по количеству проживающих.

ТСЖ, считающие необоснованной не только методику, но и сам размер норматива для многоквартирных домов и тариф для регионального оператора по обращению с ТКО — ПКГУП «Теплоэнерго», обратились в суд в качестве соистцов. Исходя из тарифа и норматива рассчитывается ежемесячный платеж за услуги оператора для жителей Пермского края.

Представитель истцов юрист Виталий Степанов назвал действующий подход к определению норматива для многоквартирных и индивидуальных жилых домов «в определенной степени дискриминационным». Установленный норматив накопления ТКО для многоквартирных домов, по словам господина Степанова, не обоснован. Тариф ПКГУП «Теплоэнерго» Виталий Степанов назвал также экономически необоснованным. «Мы видим, что объем ТКО для вывоза, разыгранный на конкурсных процедурах, не соответствует объемам, заложенным в тарифах»,— заявил юрист. Он отметил также, что установленная для сотрудников «Теплоэнерго» зарплата значительно превышает среднюю по региону.

Еще один представитель истцов, председатель правления ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт» Александр Зотин, также считает тариф регоператора необоснованным. Господин Зотин заявил, что переход отрасли обращения с ТКО к ПКГУП «Теплоэнерго» привел к «резкому росту платежей» для жителей ТСЖ «Комсомольский проспект, 77». «До этого один дом за обращение с ТКО ежемесячно платил 7 тыс. руб. Государственное предприятие «Теплоэнерго», избавиться от услуг которого из-за изменения схемы обращения с ТКО у нас нет шансов, выставляет счет почти на 20 тыс. руб. с дома»,— поделился истец.

По его словам, в тарифе была учтена средняя ежемесячная заработная плата для сотрудников регоператора в размере 72 тыс. руб.

«И это без учета командировочных, премий и стимулирующих выплат»,— отметил Александр Зотин. Он уточнил, что «львиная доля затрат заключается не в зарплатах», а в договорах между региональным оператором и возчиками мусора.

«Доказано, что возчики, участвовавшие в аукционах, находились в предварительном сговоре. За счет этого не удавалось „уронить“ начальную цену аукциона, и она оставалась монопольно высокой»,— заявил господин Зотин.

Он добавил, что действующие контракты «не были скорректированы на объем вывозимых ТКО». «Само правительство признало, что нет никакого миллиона тонн ТКО, а только примерно 700 тыс. Но ни контракты, ни итоговые суммы вывоза скорректированы не были. Фактически сейчас за деньги возят воздух»,— считает господин Зотин.

Представитель министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края заявила, что, согласно действующему законодательству, расчетные единицы не обязательно должны быть одинаковыми для разных типов домовладений. Чиновница отметила также, что «истцы не представили контррасчетов о том, какими должны быть нормативы». Представитель Пермского национального исследовательского политехнического университета, разрабатывавшего нормативы накопления ТКО, добавила, что «работа была выполнена в строгом соответствии с техническим заданием».

Представитель ответчика — министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края (структуры, созданной на базе региональной службы по тарифам.— “Ъ-Прикамье”) считает, что тариф для «Теплоэнерго» установлен законно. Как заявила представитель ведомства, организация регулируется впервые, поэтому тариф устанавливался исходя из планируемых расходов организации.

Однако в заключении прокуратуры Пермского края утверждается, что «Теплоэнерго» при утверждении тарифа не представило документы, подтверждающие экономическую обоснованность затрат.

В итоге суд удовлетворил часть требований истцов: отменил норматив накопления ТКО для многоквартирных домов и тариф регионального оператора, но не удовлетворил требования об использовании единых расчетных единиц для многоквартирных и индивидуальных домов.

В отличие от представителей ТСЖ, Денис Галицкий остался недоволен решением суда. На своей странице в Facebook господин Галицкий написал, что основной задачей для него была отмена начисления платежей исходя из площади квартиры. «Так что суд для меня оказался проигранным. Ознакомлюсь с мотивировкой и обязательно буду подавать апелляцию»,— добавил общественник. Ранее “Ъ-Прикамье” сообщал о планах краевых властей с 2020 года предусмотреть возможность для жителей многоквартирных домов платить за услуги оператора исходя из числа проживающих.

Напомним, с 1 января этого года обеспечением сбора, транспортировки, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО занимается региональный оператор — краевое предприятие «Теплоэнерго». Тариф регоператора в течение года неоднократно пересматривался. В настоящий момент он составляет 5299,25 руб. за тонну. Норматив накопления — 6,7 кг на 1 кв. м в год. Ежемесячный платеж жителей Пермского края за услуги регоператора в многоквартирных домах составляет 2,96 руб. за квадратный метр. Ежемесячный платеж жителей частного сектора — 65,8 руб. с одного проживающего. Если краевые власти не смогут обжаловать решение суда, начислять платежи будет невозможно до завершения процедуры утверждения нового тарифа.

В министерстве тарифного регулирования и энергетики Пермского края заявили “Ъ-Прикамье”, что в настоящее время решение суда в законную силу не вступило, «соответственно, тариф и норматив являются действующими».

«Ведомство ожидает мотивировочной части решения суда, чтобы изучить доводы суда и принять решение о дальнейших действиях»,— отмечают в пресс-службе минтарифов.

Константин Кадочников