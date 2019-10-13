Динамика цен на аренду жилья в городах-миллионниках

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|Город
|Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в октябре 2018 года (тыс. руб.)
|Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в сентябре 2019 года (тыс. руб.)
|Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в октябре 2019 года (тыс. руб.)
|Средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры в октябре 2018 года (тыс. руб.)
|Средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры в сентябре 2019 года (тыс. руб.)
|Средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры в октябре 2019 года (тыс. руб.)
|Динамика стоимости аренды однокомнатной квартиры в октябре относительно сентября
|Динамика стоимости аренды двухкомнатной квартиры в октябре относительно сентября
|Москва
|35,5
|37
|38,1
|47,8
|50,6
|52
|3%
|3%
|Санкт-Петербург
|28,9
|29,2
|29,8
|43,8
|45,2
|45,5
|2%
|1%
|Нижний Новгород
|16,6
|16,8
|17,2
|20,9
|23,7
|25,3
|2%
|7%
|Казань
|17,7
|16,8
|15,8
|24,2
|22,9
|21,1
|-6%
|-8%
|Самара
|15,8
|15,5
|15,4
|19,7
|19,1
|19,5
|-1%
|2%
|Уфа
|15,6
|14,6
|14,3
|19,9
|20,4
|20,6
|-2%
|1%
|Краснодар
|17
|19,4
|18,6
|23,4
|26,7
|25
|-4%
|-6%
|Волгоград
|12,9
|14,2
|13,8
|20
|19
|18,5
|-3%
|-3%
|Воронеж
|13,2
|17,5
|18,1
|18,3
|26,9
|26
|3%
|-3%
|Екатеринбург
|20,2
|24
|23,5
|26,2
|32,8
|29,4
|-2%
|-10%
|Красноярск
|17,4
|16
|15,5
|24,8
|20,1
|21,1
|-3%
|5%
|Новосибирск
|17,2
|18,7
|19,3
|27,9
|25,6
|25,8
|3%
|1%
|Омск
|12,3
|13,6
|13,4
|16,6
|18,1
|16,1
|-1%
|-11%
|Пермь
|16,5
|16,1
|17,3
|21,3
|21,7
|23,5
|7%
|8%
|Челябинск
|12,9
|12
|11,3
|17,4
|18,7
|18,6
|-6%
|-1%