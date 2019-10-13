Динамика цен на аренду жилья в городах-миллионниках

Город Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в октябре 2018 года (тыс. руб.) Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в сентябре 2019 года (тыс. руб.) Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в октябре 2019 года (тыс. руб.) Средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры в октябре 2018 года (тыс. руб.) Средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры в сентябре 2019 года (тыс. руб.) Средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры в октябре 2019 года (тыс. руб.) Динамика стоимости аренды однокомнатной квартиры в октябре относительно сентября Динамика стоимости аренды двухкомнатной квартиры в октябре относительно сентября Москва 35,5 37 38,1 47,8 50,6 52 3% 3% Санкт-Петербург 28,9 29,2 29,8 43,8 45,2 45,5 2% 1% Нижний Новгород 16,6 16,8 17,2 20,9 23,7 25,3 2% 7% Казань 17,7 16,8 15,8 24,2 22,9 21,1 -6% -8% Самара 15,8 15,5 15,4 19,7 19,1 19,5 -1% 2% Уфа 15,6 14,6 14,3 19,9 20,4 20,6 -2% 1% Краснодар 17 19,4 18,6 23,4 26,7 25 -4% -6% Волгоград 12,9 14,2 13,8 20 19 18,5 -3% -3% Воронеж 13,2 17,5 18,1 18,3 26,9 26 3% -3% Екатеринбург 20,2 24 23,5 26,2 32,8 29,4 -2% -10% Красноярск 17,4 16 15,5 24,8 20,1 21,1 -3% 5% Новосибирск 17,2 18,7 19,3 27,9 25,6 25,8 3% 1% Омск 12,3 13,6 13,4 16,6 18,1 16,1 -1% -11% Пермь 16,5 16,1 17,3 21,3 21,7 23,5 7% 8% Челябинск 12,9 12 11,3 17,4 18,7 18,6 -6% -1%