«Владимир Путин услышал Владимира Зеленского»

Не хватает политической воли. Владимир Путин прокомментировал слова Владимира Зеленского относительно пробуксовки мирного процесса в Донбассе. Президент России фактически предложил коллеге повлиять на украинских националистов. Именно они, по мнению Москвы, препятствуют разведению враждующих сторон. Зеленский ранее намекнул, что всему виной некоторые люди, которые приезжают в ДНР и ЛНР и постреливают там. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не считает, что Кремль предлагает Зеленскому развернуться к России.

Владимир Александрович 14 часов общался с украинскими журналистами. В ходе пресс-марафона было сказано много всего интересного, но главное – это, конечно, Донбасс. По сути дела, президент Украины послал публичный месседж своему российскому коллеге: мол, мир невозможен, пока в непризнанные республики приезжают некие люди и постреливают там. Собственно из-за этого срывается разведение сторон в зоне конфликта, и, соответственно, не может собраться нормандский саммит. В итоге, мирный процесс в очередной раз срывается. Ответ последовал незамедлительно — прямо из Ашхабада с заседания совета глав государств СНГ.

Владимир Путин ответил очень просто без экивоков: «Никак президент действующий не может обеспечить развод боевых подразделений и техники. Ну не может. Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: если армия уйдет с этих позиций, мы там встанем. Армия не уходит. Представители непризнанных республик — ЛНР, ДНР — дважды или трижды уже давали сигнал о том, что они готовы, ракеты пускали, белую ракету (сигнал отвода — белая ракета). С той стороны ничего нет, никакого ответа. Здесь нужно проявление политической воли».

Это можно интерпретировать следующим образом: если вы — президент, так разберитесь со своими националистами. Если даже на это у вас не хватает политической воли, как с таким руководителем дальше иметь дело?

Вместо того, чтобы с журналистами часами сидеть, не лучше ли съездить в Донбасс и разобраться по всей строгости. Вывод напрашивается сам собой.

Первый раунд публичного противостояния с Россией Зеленский провалил. Если говорить по-простому или, как принято в некоторых кругах, по понятиям: он себя слабым показал. Так процесс, действительно, с места никогда не сдвинется, хотя, конечно, ДНР, ЛНР ни в каком мире не заинтересованы. Провокации есть с обеих сторон. Да, сложно, но кто сказал, что будет легко и что Зеленский не знал об этом, когда шел на выборы. Есть и другой посыл: место для реплики Путина выбрано неслучайно.

Президенты сидят за круглым столом — все вместе лидеры СНГ — нет только Украины.

Об этом напоминает российское государственное телевидение в своем репортаже. Киев-то официально из Содружества не выходил, он просто бойкотирует эту организацию.

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Иными словами, Владимир Александрович, ваше место ждет вас. И тогда все наладится и в Донбассе, и в целом в республике. Путин, конечно, так вот открыто сказать подобное не может. Зато Александр Лукашенко вполне готов озвучить то, что и так на слуху: нет лучше места встречи президентов России и Украины, чем саммит СНГ. Приезжайте, окажите нам уважение, поговорим о том, зачем все время на Запад смотреть — нет там ничего хорошего. Вот, собственно, условия российской стороны. Вряд ли Зеленский на это пойдет. Значит, надежда на мир невелика.