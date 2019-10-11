«СИБУР Тобольск» превысил концентрацию выбросов в воздух и воду

Управление Росприроднадзора по Тюменской области выдало ООО «СИБУР Тобольск» предписания об устранении нарушений в области охраны окружающей среды и нарушений природоохранных требований. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Согласно результатам проверки, Росприроднадзор выявил три нарушения со стороны СИБУРа. В частности, компания превысила концентрацию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, не актуализировала сведения об объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Кроме того, предприятие превысило нормативно допустимый сброс взвешенных веществ, кальция, магния и хлорид-иона в месте водовыпуска сточных вод в реке Аремзянка.