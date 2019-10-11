КИО принял в собственность социальное жилье для льготников в ЖК «Новая Охта»

Комитет имущественных отношений Петербурга провел осмотр и приемку квартир на территории жилого комплекса «Новая Охта» в Красногвардейском районе города, приобретенных у компании ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад» для льготных категорий граждан.

Как сообщили в КИО, по результатам осмотра было документально подтверждено, что передаваемые квартиры соответствуют всем требованиям заключенных госконтрактов, строительным нормативам и готовы к заселению жильцов. Общая площадь каждой однокомнатной квартиры составляет порядка 40 кв. м.

После регистрация права государственной собственности на квартиры жилищный комитет Петербурга приступит к их распределению.

В общей сложности, согласно госконтрактам, Смольный выкупил у ЛСР 81 однокомнатную квартиру в ЖК «Новая Охта» за 270 млн рублей.