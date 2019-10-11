В Георгиевске будут судить бывшего участкового, насмерть сбившего женщину

Дело бывшего участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Георгиевску Ставропольского края, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения находящегося в состоянии алкогольного опьянения и оставлении в опасности (ст. 125, ч. 4 ст. 264 УК РФ), передали в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

По данным следствия, в марте этого года полицейский в алкогольном опьянении управлял автомобилем. На одной из улиц в городе Ставрополе он допустил наезд на женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Обвиняемый не остановился, не вызвал скорую помощь и не сообщил о совершенном ДТП в полицию. Он попытался скрыться, однако был задержан очевидцами и сотрудниками правоохранительных органов. Потерпевшая скончалась от полученных травм в больнице.

Дарья Голякова