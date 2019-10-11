Вавожский район чуть не остался без руководителя

Новым главой Вавожского района Удмуртии стал Олег Овчинников, который ранее занимал пост врио руководителя района. На тайном голосовании 11 октября его кандидатуру поддержали 17 из 27 депутатов. Конкурента Дмитрия Шихова поддержали три народных избранника. Как отметил руководитель администрации главы и правительства республики Сергей Смирнов, семь бюллетеней были испорчены. Он пояснил сложившуюся ситуацию тем, что некоторые личности «не наигрались в политику и плетут какие-то интриги». Эксперты считают, что новому руководителю района важно найти «здравый компромисс» между необходимостью проведения республиканской линии и обязательным учетом местных настроений, поскольку в Вавожском районе есть большой запрос на изучение родного языка и удмуртской культуры.

Новым главой Вавожского района Удмуртии стал Олег Овчинников, который ранее занимал пост врио руководителя района. Его кандидатуру поддержали 17 из 27 депутатов. Его конкурента, главу МО «Водзимоньинское», Дмитрия Шихова поддержали лишь три народных избранника. Руководитель администрации главы и правительства республики Сергей Смирнов отметил, что выборы по избранию нового главы района прошли непросто. «Есть ещё некоторые товарищи, которые, скажем откровенно, не наигрались в политику и плетут какие-то интриги, политические игры с такими важными решениями для жителей как, например, выборы главы района…Семь бюллетеней из тех, кто присутствовал, были испорчены. Это говорит только об одном, что это сознательная такая акция, протест для того чтобы показать "ну вот такие мы, можем взять и испортить". Проблема в том, что они не осознают, что такими действиями они бы оставили всех жителей Вавожского района без главы, чем, скорее всего, остановили бы большие процессы, которые район ожидает»,— подчеркнул господин Смирнов.

Напомним, в сентябре 2019 года глава Вавожского района Удмуртии Николай Чайников ушел в отставку по собственному желанию. С 10 сентября полномочия главы района временно исполнял первый замглавы Олег Овчинников. Изначально на пост главы Вавожского района претендовали семь кандидатов. Они участвовали в конкурсе, финалистами которого стали Олег Овчинников и Дмитрий Шихов. Подводя итоги конкурса, руководитель администрации главы и правительства республики Сергей Смирнов отмечал, что Вавожский район является одним из сильнейших аграрных районов Удмуртии, и новому главе важно не упустить это лидерство, продолжать развивать аграрный сектор, создавать условия для бизнеса, который есть в этой области.

Господин Овчинников в своем выступлении определил пять основных направлений работы. Он отметил, что одним из приоритетных является развитие сельского хозяйства. «Одно из предложений на сегодняшний день, это разработка концепции производства молока на ближайшие пять лет, чтобы мы вышли на объем производства молока на 100 тыс. тонн, что в масштабах республики составит 12-13%, на сегодняшний день мы производим порядка 8%»,— пояснил новый глава. Также среди важных вопросов, которые необходимо решить, он назвал развитие социальной сферы, строительство дорог, увеличение охвата занятием спорта населения и создание новой команды. «Это все будет идти в ногу с депутатским корпусом. Все кандидаты, которые будут предлагаться, будут обсуждаться с депутатами для того чтобы мы могли прийти к консолидированному решению»,— подчеркнул Олег Овчинников., пояснив, что необходимо проведение муниципальной реформы для оптимизации отделов и секторов, поскольку ключевым является вопрос эффективности.

Депутат районного совета депутатов Александр Попов отметил, что хотел бы видеть в качестве руководителя местного жителя, однако, по его словам, у Дмитрия Шихова, который родом из Вавожского района, не хватает опыта. «У Олега Павловича, конечно, опыт огромнейший, но он не местный», — отметил депутат.

Председатель СХПК «Колос» Вавожского района Владимир Красильников считает, что на должность нового главы района не подходит ни один из представленных кандидатов. «Ни один не соответствует уровню Вавожского района, потому что у района есть своя визитная карточка — сельское хозяйство. У них не хватает знаний и управленческого опыта»,— подчеркнул господин Красильников.

Он отметил, что Олег Овчинников, находясь на посту врио главы района, не нашел и не пытался найти точки соприкосновения с местным бизнесом. Он подчеркнул, что в первую очередь в районе надо решить кадровые вопросы. «Застой в кадрах получился, с одной стороны говорим, что у нас сельскохозяйственное производство, высокий кадровый потенциал, но к сожалению, он пенсионного возраста. В образовании и медицине огромные проблемы, тоже с кадрами связаны»,— отметил председатель СХПК.

По словам политолога Павла Заболотских, Вавожский район всегда был «своеобразной вотчиной коммунистов», где представители коммунистической партии традиционно набирали высокие голоса. «Также следует уточнить, что это один из тех районов, в котором очень сильны позиции ячеек "Удмурт Кенеша", то есть в национальном плане это удмуртский район. Это нужно учитывать особенно после нашумевшей истории перед Госсоветом республики»,— подчеркнул политолог.

Он добавил, что новому руководителю важно найти «здравый компромисс» между необходимостью проведения республиканской линии и обязательным учетом местных настроений, поскольку в Вавожском районе есть большой запрос на изучение родного языка и удмуртской культуры. Кроме того, господин Заболотских подчеркнул, что нужно учесть еще один не менее значимый момент - ранее в районе был конфликт между депутатами Вавожа и Вавожского района. «Связан этот конфликт именно с финансовыми полномочиями, с финансированием. И там есть определенные личные амбиции у отдельных людей»,— пояснил Павел Заболотских.

Оксана Мымрина