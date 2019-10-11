«Рошен» не смог оспорить доначисление 63 млн рублей налогов

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о признании законными дополнительных начислений 62,7 млн руб. налогов и штрафов АО «Липецкая кондитерская фабрика “Рошен”». Об этом сообщили в суде. В рамках этого разбирательства кондитерская фабрика пыталась оспорить доначисление 37 млн руб. НДС, 12 млн руб. налога на прибыль и около 13 млн руб. пени.

5 июля апелляционный суд уже оставил в силе решение о доначислении фабрике налогов и штрафов на 361,6 млн руб. Сейчас жалобу по этому делу рассматривает кассация.

Олег Мухин