В Ростове ожидаются солнечные выходные

На выходных в Ростове прогнозируют солнечную погоду, сообщает Росгидрометцентр. В субботу, 12 октября, воздух днем прогреется до +17° С, а ночью похолодает до +7°С. Ожидается переменная облачность без осадков. В воскресенье будет еще теплее. Температура дням составит +20°С, переменная облачность. Ночью станет холоднее до +8°С, небольшая облачность. Осадков в воскресенье не ожидается.

Погода в течение следующей недели не изменится. Все дни, кроме вторника, будут солнечными. Температура днем будет на уровне +20°С-+21°С, а ночью—+7°С-+9°С. Осадков не ожидается.

Дарья Голякова