В Сочи ожидают грозу с сильными порывами ветра

В субботу, 12 октября, ночью и утром на территории Сочи местами ожидаются сильный дождь и гроза. Порывы ветра прогнозируются до 15 метров в секунду, сообщили в мэрии курорта. Все оперативные службы города переведены на усиленный режим несения службы.

По данным краевого Гидрометцентра, ночью 12 октября в большинстве районов Краснодарского края, а днем местами, ожидается дождь. Ночью в отдельных районах – сильный, возможна гроза. Ветер будет западный, переходящий в северо-западный. Его скорость – 5-10 метров в секунду, местами возможны порывы до 12-17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью по краю прогнозируется в районе +5…+10°, днем – +15…+20°.

Василий Хитрых