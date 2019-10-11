Более 15 тыс. заявок подано на новую специализацию «Финансы и технологии» конкурса «Лидеры России», сообщил глава Сбербанка Герман Греф, который является наставником конкурса и куратором этой специализации. Победители получат возможность продолжить карьеру в компаниях экосистемы Сбербанка. «Из требований к участникам – управленческий опыт не менее пяти лет (для участников до 35 лет — два года опыта работы на руководящей должности) и возраст до 50 лет. Испытания будут достаточно серьезными, мы готовимся к этому», — пояснил Греф. Основная задача конкурса — поиск сильных управленческих кадров для цифровой трансформации экономики, в том числе и банковской сферы.

BP инвестировала в цифровую платформу на базе искусственного интеллекта. Задача Grid Edge — прогнозирование и оптимизация управления энергетическими активами. Программное обеспечение платформы основано на облачных вычислениях и позволяет моделировать будущее энергопотребление, оптимизируя затраты. Используя широкий набор показателей, включая погодные условия, алгоритмы Grid Edge анализируют текущую и ожидаемую нагрузку в сети и предлагают варианты оптимизации.

«Вертолеты России» объединят два своих конструкторских бюро «Миль» и «Камов» в единый Национальный центр вертолетостроения. Слияние должно быть завершено к 2022 году. При этом, как ожидается, будут сокращены около 5% от общего числа работников, в основном непрофильный и управленческий персонал.