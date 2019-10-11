Суд признал адвоката Михаила Беньяша виновным в нападении на полицейских

Адвокат Михаил Беньяш признан виновным в применении насилия по отношению к полицейским (ст. 318 УК РФ) и оштрафован на 30 тыс. руб. Суд установил, что 9 сентября 2018 года в Краснодаре господин Беньяш оказал сопротивление сотрудникам полиции, которые пытались доставить его в райотдел МВД. По версии следствия, адвокат укусил одного из полицейских за руку, а второго ударил локтем в лицо.

Напомним, ранее прокурор просил назначить Михаилу Беньяшу штраф в размере 40 тыс. руб. Сам адвокат заявил, что не согласен даже с минимальной мерой наказания в виде штрафа. Он назвал действия суда «подачкой, которая мне не нужна». Господин Беньяш планирует обжаловать приговор и добиться полного оправдания. Кроме того, он намерен добиться привлечения к ответственности полицейских, которые, по мнению адвоката, организовали против него провокацию.

Анна Перова, Краснодар