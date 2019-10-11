Орловский облсуд не стал заключать под стражу экс-руководителя стройфирмы

Орловский областной суд оставил без изменения постановление Железнодорожного райсуда Орла, который отказал следователю регионального СКР в заключении под стражу Артура Шлейхера (Саркисова), экс-гендиректора ООО «321 Военно-строительное управление». Об этом сообщили в суде.

Артуру Шлейхеру вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) с бюджетными деньгами. Прокуратура настаивала, что господин Шлейхер может оказать давление на свидетелей, воспрепятствовать производству по уголовному делу или скрыться от следствия и суда. Но суд не нашел оснований для заключения бизнесмена под стражу: установлено, что он не уклонялся от участия в следственных действиях и неоднократно давал показания в качестве свидетеля и подозреваемого.

Господина Шлейхера подозревают в преступном сговоре с директором АО «Орелгортеплоэнерго», с которым он якобы заключал договоры целевого займа на достройку соцобъектов и выполнений работ по ремонту активов самого «Орелгортеплоэнерго» с марта по июль 2016 года. Ущерб «Орелгортеплоэнерго» и департаменту имущества и земельных отношений Орловской области оценен в 80 млн руб.

Олег Мухин