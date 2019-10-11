В Свердловской области количество выданных микрозаймов упало на 45,9%

За первое полугодие в Свердловской области общий объем выданных микрозаймов снизился на 45,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщило Уральское ГУ Банка России. «Рост наблюдается в портфеле микрозаймов, выданных ИП и юрлицам. За счет займов МСБ совокупный объем средств, выданных МФО, превысил 925 млн рублей (+19% к полугодию 2018 года)»,— рассказал регулятор.

За полгода было заключено 30,4 тыс. договоров по микрозаймам, из них 338 документов подписали предприниматели (+70% к полугодию 2018 года) на сумму 606,4 млн руб. Средний размер микрозайма для бизнеса составил 1,8 млн руб. Физлица заключили 30,1 тыс. договоров (-2%) на сумму 319,5 млн рублей. Средний размер потребительского микрозайма — 10 тыс. руб.

В пресс-службе регулятора отмечают, что с начала года обновился рынок МФО: после ухода двух компаний в регионе работает 33 организации. Также полностью прекращена практика выдача микрозаймов через интернет, при этом за первое полугодие 2018 года было заключено 25,3 тыс. онлайн-договоров на сумму 213,5 млн руб.

Дарья Соколова