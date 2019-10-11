Москва не получала от Киева предложения о размещении миротворцев на границе

Россия пока не получала от Украины официального предложения о размещении миротворцев на границе между странами, сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. 10 октября президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о введении международных миротворческой миссии в Донбасс, заявил, что рассматривает вариант размещения миротворцев ООН на границе. Он уточнял, что планирует обсудить этот вопрос в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция и Германия).

«Мы не имеем никакой официальной информации о таких инициативах»,— цитирует господина Пескова «Интерфакс».

Подробнее о позиции господина Зеленского по поводу Донбасса — в материале “Ъ” «"Я хочу прекратить войну. Я думаю, что это моя миссия"».